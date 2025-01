Rafforzati gli organici della Questura di Salerno Assegnati otto nuovi ispettori

Il Questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, questa mattina ha incontrato otto nuovi Ispettori della Polizia di Stato che rafforzeranno le

articolazioni interne della Questura e dei Commissariati.

I neo Ispettori andranno a potenziare gli organici dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante - della Divisione Polizia Amministrativa e

Sociale, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della D.I.G.O.S., della Squadra Mobile e dei Commissariati di Sarno e Nocera.

Nel corso dell’incontro, il Questore, ha espresso soddisfazione illustrando le diverse attività in cui saranno impegnati e le priorità dei servizi della Polizia di Stato in città e in provincia per garantire la sicurezza pubblica, formulando loro i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni.