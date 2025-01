Sarno, il vento mette in ginocchio la città: crollano alberi, chiuse le scuole Un grosso pino è caduto all'ingresso dell'autostrada

Paura e disagi a Sarno dove il forte vento sta provocando problemi in tutta la città. Un pino di grosse dimensioni è crollato nei pressi dell’ingresso autostradale. Un altro albero è invece caduto nei pressi dei locali della guardia medica. Disagi in tutta la città con il sindaco Francesco Squillante che ha subito convocato il Centro operativo comunale per monitorare le emergenze sul territorio. «Si raccomanda la massima prudenza e si consiglia di limitare gli spostamenti, uscendo di casa solo se strettamente necessario», l’appello del sindaco che ha anche firmato un’ordinanza con la quale dispone: