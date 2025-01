Interruzioni volontarie di gravidanza, Polichetti: gestione inadeguata al Ruggi "Negli ultimi giorni sono emerse gravi problematiche"

"Negli ultimi giorni sono emerse gravi problematiche riguardo la gestione del servizio di interruzioni di gravidanza presso l'ospedale Ruggi di Salerno, che violano i diritti fondamentali delle pazienti, tra cui il rispetto della privacy e della dignità. Il percorso previsto dalla legge 194/78 non sembra essere rispettato, creando situazioni di imbarazzo e disagio per le donne coinvolte.



Secondo le segnalazioni, le pazienti che si sottopongono a un'interruzione di gravidanza vengono fatte transitare attraverso un corridoio comune utilizzato per gravide, visitatori, pazienti urologici e bambini in età pediatrica, con un rischio concreto di essere riconosciute o di trovarsi in situazioni imbarazzanti. Inoltre, le operazioni avvengono in una sala operatoria non dedicata, che non rispetta le disposizioni della legge sulla privacy." A dirlo Mario Polichetti, responsabile nazionale del comparto Sanità per l'Udc che ha dichiarato: "Pur essendo contrario alla legge 194/78, quest'ultima stabilisce precisi diritti e tutele per le donne che decidono di interrompere una gravidanza, tra cui il rispetto dell’anonimato e della privacy. La situazione attuale presso l'ospedale Ruggi è inaccettabile, e ci preme sottolineare che questo non è solo un problema sanitario, ma un grave caso di violazione dei diritti umani".



Inoltre, Polichetti ha richiesto provvedimenti per i responsabili del mancato rispetto della privacy delle pazienti: "Chiediamo che vengano adottati interventi urgenti per garantire che il servizio venga svolto secondo le regole previste dalla legge, a tutela delle donne e del loro anonimato. Il trattamento delle pazienti non può avvenire in condizioni di questo tipo".



L’Udc, pur mantenendo la sua posizione contraria alle interruzioni di gravidanza, sottolinea l’importanza di tutelare la dignità e la privacy delle donne. Polichetti ha aggiunto: "Ci opponiamo fermamente alla gestione inadeguata di questo servizio, e continueremo a difendere il rispetto della dignità delle persone coinvolte. Non possiamo permettere che situazioni come quella descritta continuino senza provvedimenti".



L'azione intrapresa verrà comunicata anche ad altre istituzioni, incluse quelle europee, al fine di sensibilizzare sull’importanza di far rispettare le leggi a tutela delle donne.