Salerno, abolita la polizia provinciale: "Penalizzato l'intero territorio" Celano: "Alfieri si dimetta e consenta alla Provincia di essere governata da un nuovo presidente"

È polemica in Provincia di Salerno per l'abolizione del corpo di Polizia provinciale. Il caso è stato sollevato dal coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Celano. "Dopo che, nel 2023, il presidente Alfieri dispose lo scioglimento del corpo della Polizia Provinciale ritenendolo incredibilmente non necessario per l’esercizio dei fini e dei compiti della Provincia di Salerno, l'attuale presidente facente funzioni Giovanni Guzzo ha ritenuto di adempiere definitivamente alla volontà del sindaco di Capaccio, eliminando anche il servizio operativo di Polizia Ambientale quale articolazione del Settore Ambiente ed il Servizio operativo di Polizia Stradale quale articolazione del Settore Viabilità. A nulla sono valse le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali e le forti perplessità manifestate da talune forze di opposizione".

Per Celano "si tratta di una decisione penalizzante per l'intera provincia che è ora l'unica in Campania senza la polizia provinciale". "La polizia provinciale - aggiunge l'esponente forzista - è un presidio di legalità e di tutela per il territorio, come dimostrano le decine di migliaia di accertamenti elevati ogni anno. È evidente che per Alfieri ed i suoi, presidi di legalità e forme di controllo non rappresentano priorità amministrative. L'auspicio ora è che si ponga fine a questa disastrosa amministrazione, che Alfieri si dimetta immediatamente, per consentire all'Ente di essere governato da un nuovo presidente legittimato dal corpo elettorale, in attesa che si superi la legge Del Rio e si ritorni finalmente a dare dignità alle Province, consentendo ai cittadini di scegliere propri rappresentanti".