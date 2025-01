Mercato San Severino, ospedale in affanno: il sindaco incontra i sindacati Unità d'intenti per assicurare nuovi medici al "Fucito"

Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha convocato un incontro riguardo le criticità emerse negli ultimi mesi al presidio "Fucito". Il primo cittadino, insieme ai segretari provinciali di Cgil e Cisl Fp, Antonio Capezzuto e Miro Amatruda, ha discusso delle problematiche riguardanti la carenza di medici, la necessità di rilanciare le attività del presidio, e ha fatto riferimento all'incontro tenutosi la settimana scorsa con il direttore generale dell’A.O.U. Ruggi d’Aragona.

In quell'occasione, sono state fornite rassicurazioni importanti riguardo l'attivazione di procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di medici e professionisti sanitari. Queste misure sono fondamentali per evitare la riduzione dell'offerta sanitaria presso l'ospedale di Mercato San Severino.

Il sindaco e le sigle sindacali FP CGIL e CISL FP hanno sottolineato la necessità di unire le forze tra istituzioni e sindacati per affrontare queste sfide. L'impegno comune è quello di monitorare costantemente quanto dichiarato dal dg D’Amato e di sollecitare la direzione strategica del Ruggi affinché tutte le procedure annunciate vengano attuate nel più breve tempo possibile, con un primo riscontro atteso entro un mese. I partecipanti all'incontro hanno ribadito l'importanza di fare fronte comune per tutelare il diritto alla salute dei cittadini di Mercato San Severino e dell'intera Valle dell'Irno.