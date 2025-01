Interventi di manutenzione straordinaria: sospensione idrica a Salerno Ecco le strade interessate

Al fine di eseguire intervento di manutenzione straordinaria in Viale degli Eucalipti, Salerno Sistemi chiarisce che si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di Venerdì 17.01.2025, alle seguenti strade e traverse limitrofe:



- Viale degli Eucalipti

- Viale del Bosco

- Viale dei Tigli

- Viale delle Tamerici



Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.



La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.