Traffico in tilt a Salerno, l'Autorità Portuale: "Nessuna chiusura disposta" Previsto un incontro con il Comune per gestire al meglio il cantiere di Salerno Porta Ovest

"Nessuna chiusura disposta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale per il traffico relativo al Porto di Salerno". Lo precisa in una nota l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale in merito ai disagi verificatisi questa mattina a Salerno.

"Dopo che le forti raffiche di vento hanno provocato inevitabili rallentamenti a causa del divieto di circolazione dei mezzi pesanti, il traffico è ripreso regolarmente", spiegano i rappresentanti dell'Ente presieduto da Andrea Annunziata. "Il maltempo che ha causato disagi per due giorni, ha dato una tregua consentendo nuovamente le operazioni di carico delle merci riavviando il consueto flusso commerciale del Porto di Salerno. Intanto per evitare che ci siano disagi relativi, invece, alla circolazione veicolare dovuta alla realizzazione del ramo di uscita autostradale ‘Salerno Porta Ovest’, è in programma un incontro tra l’Adsp del Mar Tirreno Centrale ed il Comune di Salerno affinché si possa gestire al meglio il cantiere nella sua fase finale".