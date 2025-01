Allerta meteo: il sindaco di Salerno chiude parchi e cimitero "Invitati i salernitani a prestare attenzione e chiamare i numeri di emergenza"

Il sindaco Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura dei parchi, dei giardini pubblici e delle aree cimiteriali per il giorno 17 gennaio, a Salerno, a causa delle avverse condizioni meteo. Il sindaco, a tutela della cittadinanza, ha stabilito che dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 23:59 di venerdì 17 gennaio, salvo ulteriori valutazioni, l'accesso nei Parchi e Giardini pubblici sarà consentito al solo personale tecnico, per assicurare le verifiche sulle alberature presenti ed inoltre, per le aree cimiteriali, anche al personale addetto ai relativi servizi non differibili.

L'ammininistrazione invita i salernitani a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Opportuno, poi, non accedere alle spiagge pubbliche, nonchè assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento. Osservare, infine, particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.