Lutto nel giornalismo salernitano: morta Claudia Bonasi Il cordoglio del sindaco Napoli e del presidente dell'Ordine dei Giornalisti Lucarelli

Lutto nel mondo del giornalismo salernitano per la morte di Claudia Bonasi. Una notizia che lascia attoniti i colleghi e quanti la hanno conosciuta e stimata. Il sindaco Vincenzo napoli ha espresso il cordoglio suo e dell'Ente.

"Esprimo ai familiari, colleghi ed amici il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la prematura scomparsa di Claudia Bonasi. La nostra comunità saluta una brava giornalista ed una donna coraggiosa. La ricordo attenta alle conferenze stampa del Comune, sempre pronta a porre domande argute ed interessanti. Di lei serberemo la gratitudine per l'attività editoriale e giornalistica sempre improntata a passione e competenza".

Anche il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania ha ricordato Claudia Bonasi.

"Esprimo il più profondo cordogliò da parte dell’Ordine dei Giornalisti della Campania per Claudia, un’amica e una collega rigorosa che conoscevo da molti anni. Spesso ci incontravamo ai corsi di aggiornamento professionale dove era puntuale e attenta così come nella professione. Un dolore immenso per tutta la comunità della Campania".