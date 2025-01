Freddo: parte la Campagna LNDC "Dona una coperta" al rifugio più vicino Un aiuto per gli animali

È arrivato l'inverno e con esso il freddo pungente che colpisce tutti, ma soprattutto gli animali ospitati nei rifugi: per loro, una coperta può fare davvero la differenza. Per questo motivo, LNDC Animal Protection lancia un appello a donare coperte per aiutare gli animali abbandonati che vivono nei rifugi. La Presidente Piera Rosati sottolinea: “Donare una coperta significa scaldare non solo un cane o un gatto senza famiglia, ma anche il cuore di chi compie questo gesto”

I rifugi di tutta Italia accolgono cani e gatti che aspettano da tempo una nuova casa. Le loro storie sono spesso segnate da sofferenza: c'è chi è stato abbandonato e ha vagato a lungo per le strade, chi è stato salvato dai maltrattamenti o chi non ha più una famiglia dopo anni di vita trascorsi con le persone che più ha amato. Durante l’inverno, le condizioni di vita di questi animali si fanno ancora più difficili poiché gli ambienti dei rifugi, anche quelli ben strutturati, non possono garantire il calore di una casa. Fortunatamente, nei rifugi gestiti dai volontari di LNDC Animal Protection gli animali trovano cure, protezione e il calore umano che allevia, almeno in parte, il disagio.

“La nostra priorità è sempre trovare una casa e una nuova vita per ogni cane e gatto che accudiamo con dedizione nei nostri rifugi,” spiega Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection. “Tuttavia, non sempre è possibile, e molti di loro affronteranno un altro inverno in un box. Per questo invitiamo tutti a donare le proprie vecchie coperte al rifugio più vicino. Anche strutture ricettive come alberghi, bed & breakfast e case vacanze che rinnovano le loro dotazioni possono contribuire con coperte e trapunte dismesse. Questo gesto semplice ma concreto può fare una grande differenza per gli animali in attesa di una famiglia”.

Chi non potesse recarsi personalmente a portare una coperta, può aiutare gli animali che LNDC Animal Protection salva ogni giorno con una piccola donazione affinché l’Associazione possa fare tutto ciò che serve per accudire al meglio gli ospiti dei rifugi presenti nel nostro Paese. Per donare, basta visitare il sito www.lndcanimalprotection.org.

LNDC Animal Protection invita tutti a unirsi a questa campagna per aiutare i cani e i gatti abbandonati a superare il freddo inverno e a sperare in un futuro migliore. Un piccolo gesto, come donare una coperta, può diventare il primo passo per salvare una vita.

Sedi LNDC in Campania:

Avellino (AV)

Aversa (CE)

Benevento (BN)

Cava de’ Tirreni (SA)

Salerno (SA)

San Giorgio del Sannio (BN)

Sant’Arpino (CE)

Torre Annunziata (NA)