Salerno: predoni dei rifiuti, l'allarme di Salerno Pulita "Consegneremo il materiale raccolto alle forze dell'ordine"

"Queste foto sono state scattate questa mattina, venerdì 24 gennaio, alle cinque nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Come sollecitato e segnalato da numerosi cittadini, qui, in buste, carrelli, e borse arrivano i rifiuti della città di Salerno, sottratti dalle buste dell’indifferenziato per diventare merce da rivendere”. A dare l'allarme su furti dei rifiuti a Salerno è la società Salerno Pulita. "Riteniamo di aver individuato il tragitto compiuto dalIa maggior parte dei predoni dopo aver rovistato nelle buste della città, aprendo i sacchi e lasciando a terra ciò che non ha valore, tornano in treno con il bottino - ha detto Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- Consegneremo tutto il materiale raccolto alle forze dell’ordine per avviare anche da qui i controlli e le misure di prevenzione necessarie a mettere fine a questi circolo, che crea disagio ai cittadini, degrado urbano e difficoltà alla raccolta differenziata “.