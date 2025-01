Luci d'Artista a Salerno, Loffredo: ultimo week, godiamone a pieno L'invito dell'assessore al Commercio, a breve si riparte con i lavori al corso

"Care amiche e cari amici, vi invito a trascorrere questo fine settimana per le strade della nostra città per godere dell'ultimo periodo delle installazioni luminose", a scriverlo sulla sua pagina facebook è l'assessore al Commercio, Dario Loffredo che continua: "Iniziamo da subito a lavorare alle prossime iniziative di qualità per rendere ancora più bella ed accogliente la nostra città. A breve si partirà con il nuovo lotto di ripavimentazione del corso, che inizierà da piazza Portanova ad andare a ritroso, mentre stiamo provvedendo ad allestire l'arredo urbano su quello già completato".