Procuratore Volpe, Salerno: attenzione su traffici illeciti porto "Costante deve essere lo sforzo investigativo"

"Il territorio del circondario di Salerno è sempre piu' contraddistinto da un proliferarsi di gruppi associati o meno dediti in modo assiduo alla cessione di sostanze stupefacenti, che il piu' delle volte coinvolgono anche soggetti di minore eta'". Lo si legge nella relazione del procuratore generale di Salerno, Rosa Volpe, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto salernitano della Corte d'Appello. "Sempre di primaria attenzione investigativa - rileva, tra le altre cose, il pg - sono i traffici illeciti di natura transnazionale che si consumano attraverso il porto di Salerno, e che riguardano prevalentemente le importazioni di sostanza stupefacente dal Sud America attraverso carichi di copertura."Altro fenomeno criminale che connota il territorio, e sul quale vi e' stato un investimento di notevoli risorse - prosegue Volpe - e' quello relativo, nelle forme piu' variegate, alla illecita regolarizzazione di cittadini extracomunitari transitati sul territorio nazionale". "Costante deve essere lo sforzo investigativo per le attivita' criminali riconducibili alla popolazione carceraria della casa circondariale di Salerno Fuorni, visto il sistematico uso da parte dei detenuti di sostanze stupefacenti e di apparati cellulari provenienti dall'esterno", conclude sul punto il procuratore generale di Salerno. Quanto alla criminalita' organizzata, "la provincia di Salerno - spiega Volpe - presenta una situazione particolarmente disomogenea, con aspetti e peculiarita' che variano a seconda del contesto territoriale. I caratteri generali della criminalita' organizzata locale, pertanto, variano in ragione della diversita', geografica, storico-culturale, economica e sociale, che connota le diverse zone della provincia", che sono quindi "caratterizzate dalla presenza di clan che esercitano la loro influenza per lo piu' evitando reciproche interferenze e scontri cruenti".