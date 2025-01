Salerno: addio a Paolo Diana, maestro pasticciere e "re" del babá Il sindaco: "Ha addolcito e rallegrato le nostre giornate con i suoi indimenticabili dolci"

La città di Salerno è in lutto per la scomparsa di Paolo Diana, maestro pasticciere che ha legato in maniera indissolubile la sua arte alla città di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli, rappresentando i sentimenti di tutti i salernitani e della sua Amministrazione, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia.

"Siamo profondamente addolorati per la prematura scomparsa di Paolo Diana. È stato un apprezzato maestro pasticciere che ha addolcito e rallegrato le nostre giornate con i suoi indimenticabili babá", si legge sui canali social della fascia tricolore. "Ai familiari ed amici il cordoglio della Civica Amministrazione e della cittadinanza per un figlio generoso della nostra comunità del quale serberemo gustosi ricordi".