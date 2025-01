40.000 pasti per il banco alimentare grazie al web game solidale di Luca Abete L'iniziativa, legata alla campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno

Si è tenuto stamane, presso la sede del Banco Alimentare Campania a Mercato San Severino. l’evento conclusivo della web charity “Gioca&Dona”, l’iniziativa solidale legata alla decima edizione della campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno, ideata da Luca Abete che dal 2014 incontra migliaia di studenti universitari, che ha visto la consegna di 40.000 pasti completi* “raccolti” virtualmente dagli studenti universitari nel corso del Tour Universitario 2025.

1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 gr di alimenti in base ai Larn (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana)

“Questo format, nato nel 2014, - commenta Luca Abete - aggrega ogni anno entusiasmo, fiducia e curiosità di migliaia di studenti universitari. Il nostro è un fronte di ascolto, di scambio e di ispirazione. Il valore del volontariato è un punto fondamentale per lo sviluppo della personalità di ognuno. Per questo motivo li abbiamo coinvolti in un viaggio nella realtà del Banco Alimentare rendendoli protagonisti assoluti di una call to action avvincente: Gioca & Dona. L’idea di raccogliere pasti grazie ad un web game, SuperFoody, semplicemente giocando con il proprio smartphone si è rivelata fortemente in sintonia con le sensibilità dei ragazzi, dimostrando che l’attività sperimentale di #noncifermanessuno, si evolve incontrando sempre di più il consenso tra i giovani italiani”

L’evento di consegna è stato preceduto da un Talk, condotto da Luca Abete, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino e dell'Università degli Studi di Salerno. Gli studenti hanno preso parte anche a un'esperienza diretta di volontariato attivo insieme agli operatori del magazzino del Banco Alimentare Campania, rafforzando così ulteriormente il significato dell’iniziativa.

Hanno preso parte all’evento, Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus, Roberto Tuorto Direttore del Banco Alimentare Campania e Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia.

Una partnership consolidata e duratura quella tra #NonCiFermaNessuno e Banco Alimentare. Solidarietà e beneficenza sono le basi fondanti del progetto che, dal 2016, ha messo in campo varie campagne a sostegno delle persone in difficoltà.

Il tutto allo scopo di aiutare fattivamente chi ha bisogno, ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche dello spreco alimentare e del valore del volontariato.

"Siamo grati di avere potuto essere charity partner anche di questa edizione del tour #NonCiFermaNessuno, guidato da Luca Abete e dal suo staff. - ha dichiarato Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare Ets. Siamo stati “Compagni di Banco” in tutte le tappe nelle diverse università italiane e abbiamo così incontrato migliaia di studenti a cui proporre di diventare volontari nelle nostre sedi Banco Alimentare regionali, una delle possibilità con cui “imparare ad amarsi”, come recitava lo slogan del tour 2024. Perché donare se stessi è un gesto semplice, prezioso e alla portata di tutti.Un grazie anche al food donor LIDL Italia, questi alimenti sono davvero preziosi per le organizzazioni partner beneficiarie convenzionate con la nostra rete, che nei prossimi mesi li distribuiranno in forma di pasto o pacco alimentare alle persone e famiglie in difficoltà in tutta Italia"

La community on line, composta da migliaia di studenti universitari, è stata la protagonista di questa campagna: giocando a SuperFoody, ha “raccolto” alimenti pari a oltre 20.000 pasti completi donati dal Food donor Lidl Italia, che ne ha aggiunti altri 20.000, raddoppiando così il contatore a 40.000 pasti completi, donati al Banco Alimentare che li distribuirà, tramite la sua rete, alle persone in difficoltà.

Grazie al tour di Luca Abete #noncifermanessuno, anche quest’anno siamo riusciti a raccogliere più di 20 mila pasti completi, - commenta Laura Fiorini, Comunicazione Esterna di LIDL Italia - Lidl raddoppia donando ben 40.000, corrispondenti a oltre 20 tonnellate di cibo. Dal 2022 ad oggi, con l'aiuto di tantissimi giovani, abbiamo raccolto complessivamente più di 110 mila pasti completi, l’equivalente di oltre 55 tonnellate di prodotti, un risultato importante che ha dato un aiuto concreto al Banco Alimentare nella sua missione per raggiungere quante più persone in difficoltà possibile.

Soddisfazione ed entusiasmo anche da parte di Gianluca Rotondi, presidente del Gruppo Mac che con Treeweb ha realizzato il web game solidale: Siamo abituati a pensare che la tecnologia, il progresso, l’innovazione creino distanza dalla realta’, dalla quotidianita’. Abbiamo dimostrato che almeno questa volta non e’ stato cosi’! Superdfoody ha consentito di raccogliere 40mila pasti. Ancora una volta e’ il cuore a dare la giusta direzione e le nostre tecnologie a renderla possibile!

Ospite a sorpresa Capitan Ventosa, ovvero l’attore comico Fabrizio Fontana, che ha realizzato anche un servizio che sarà trasmesso a Striscia la Notizia.

Un evento che chiude il tour motivazionale 2024 in cui l’89% ha espresso gradimento del claim Impariamo ad amarci e il 90 % ha dichiarato di aver trovato stimoli nuovi per volersi bene. Insomma, 10 tappe, oltre 3000 studenti presenti nelle aule e 200 ragazzi protagonisti dei talk, confermano il successo di un format che vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Conferenza dei Rettori e ha il supporto del Consiglio Nazionale dell’Ordine Nazionale degli Psicologi.