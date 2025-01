De Luca a Salerno: "Campania derubata e io combatto da solo" "Dobbiamo recuperare 200 milioni del fondo sanitario nazionale"

"Sto combattendo da solo. Noi siamo l'ultima regione d'Italia per il finanziamento nell'ambito del fondo sanitario nazionale. È un obiettivo rispetto al quale girano la testa dall'altra parte tutti i partiti, centrodestra e sinistra. Quando si tratta di derubare il Sud e la Campania in particolare, non fanno una piega. Dunque, noi dobbiamo recuperare 200 milioni di euro di cui veniamo derubati. Bene ricordarlo ai nostri concittadini tutto questo che stiamo facendo, avendo 15mila medici in meno e la quota più bassa di risorse pubbliche del fondo sanitario". Così è intervenuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca in occasione della presentazione del cantiere del nuovo ospedale a Salerno.