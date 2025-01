Lavori Metro Salerno, Confesercenti: si facciano presto e bene "Desta preoccupazione la tempistica"

"Desta preoccupazione la tempistica dei lavori di ammodernamento e prolungamento della metropolitana cittadina di Salerno, che dovrebbero svolgersi fino al prossimo settembre per consentire l'adeguamento infrastrutturale e l'interconnessione con l'aeroporto di Salerno e l'Università. Siamo convinti che questi lavori siano urgenti e necessari," dichiara il presidente della Confesercenti provinciale di Salerno, Raffaele Esposito. "Sicuramente la tempistica mal si sposa con esigenze locali e turistiche, ma i lavori sono indispensabili e urgenti. Speriamo in un cronoprogramma rispettato per garantire un'interconnessione sicura e veloce con il centro città, nonché la possibilità di attivare treni comodi e veloci per le cosiddette destinazioni secondarie, specie per il Cilento e il Golfo di Policastro, ma anche per la meravigliosa area archeologica di Paestum e la piana del Sele.

Dalla grande opportunità della rinnovata e piena potenzialità aeroportuale, mai gestita così bene ed in maniera efficiente come adesso, dobbiamo sollecitare quelle infrastrutture funzionali da e per l'aeroporto che, sebbene sarebbero già dovute essere state completate, sono elementi essenziali e determinanti per garantire itinerari rapidi, veloci ed efficaci, permettendo agli ospiti nazionali ed internazionali di godere del meglio della nostra offerta turistica provinciale.

I collegamenti veloci e sicuri sono una caratteristica essenziale per connotare positivamente le destinazioni turistiche. Speriamo presto che Salerno e la sua provincia, come destinazione UNESCO, possano contare su un sistema di mobilità, accessibilità ed interconnessioni rispondente alle esigenze del turista moderno domestico".