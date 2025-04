ZTL in Costiera Amalfitana: tra politica, sicurezza e turismo sostenibile La ZTL potrebbe rappresentare un passo significativo verso una gestione più sostenibile del traffico nella Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana, patrimonio dell'umanità UNESCO, è da anni teatro di discussioni riguardanti la gestione del traffico veicolare. Con l'avvicinarsi della stagione estiva, le problematiche legate alla viabilità si intensificano, spingendo le istituzioni a cercare soluzioni efficaci. Recentemente, è emerso il dibattito sull'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) nella regione, suscitando diverse reazioni politiche e istituzionali. (Ztl in Costiera Amalfitana, Piero De Luca (Pd): "Risultato importante che mi rende orgoglioso di mia proposta di modifica al CdS")

Il Ruolo delle Istituzioni nella Proposta della ZTL

Nel novembre 2024, il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca, ha sottolineato l'importanza dell'emendamento approvato alla Camera, che consente l'istituzione di ZTL in aree di particolare rilevanza culturale e paesaggistica, come la Costiera Amalfitana. De Luca ha evidenziato la necessità di una collaborazione tra Regione, Comuni e Prefettura per definire i criteri e le modalità di attuazione della ZTL, annunciando anche lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro per la progettazione delle infrastrutture necessarie. (Ztl in Costiera Amalfitana, Piero De Luca (Pd): "Risultato importante che mi rende orgoglioso di mia proposta di modifica al CdS", Ztl in Costa d'Amalfi, De Luca: "Non ha colore politico". Iannone: "Merito di Imma Vietri")

Tuttavia, la proposta ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici. Imma Vietri, deputata di Fratelli d'Italia, ha contestato l'atteggiamento di De Luca, accusandolo di aver votato contro la riforma del Codice della Strada e successivamente di rivendicare meriti sull'istituzione della ZTL. Secondo Vietri, l'iniziativa è stata promossa dalla maggioranza di centrodestra, che ha presentato e approvato l'emendamento in Commissione Trasporti e in aula. (Notizie Costiera Amalfitana - Ztl in Costa d’Amalfi, Vietri (FdI): «Piero De Luca ha mentito a sindaci e cittadini», Costa d’Amalfi, Vietri (FdI): “Sulla Ztl Piero De Luca ha mentito a sindaci e cittadini” - il Giornale di Salerno .it)

Prospettive per il Turismo e la Mobilità Sostenibile

L'introduzione della ZTL potrebbe rappresentare un passo significativo verso una gestione più sostenibile del traffico nella Costiera Amalfitana. La creazione di infrastrutture moderne, come gate di accesso, sistemi di monitoraggio del traffico e piattaforme digitali per la gestione degli accessi, potrebbe contribuire a migliorare la sicurezza stradale e a preservare l'integrità ambientale della regione. Inoltre, una gestione più efficiente del traffico potrebbe favorire un'esperienza turistica più piacevole e meno stressante per residenti e visitatori. (Ztl in Costa d'Amalfi, De Luca: "Non ha colore politico". Iannone: "Merito di Imma Vietri")

La discussione sull'istituzione della ZTL in Costiera Amalfitana evidenzia l'importanza di un approccio collaborativo tra le diverse forze politiche e istituzionali. Sebbene le divergenze politiche siano evidenti, l'obiettivo comune dovrebbe essere la tutela del patrimonio culturale e ambientale della regione, garantendo al contempo una mobilità sicura e sostenibile per tutti. Solo attraverso un dialogo costruttivo e una pianificazione condivisa sarà possibile affrontare le sfide legate alla viabilità e al turismo nella Costiera Amalfitana.