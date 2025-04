Per il primo maggio Busitalia Campania potenzia servizi a Salerno Obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla mobilità urbana

Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane), in occasione delle festività del 1° maggio, su richiesta dell'amministrazione comunale di Salerno, potenzia il servizio di trasporto pubblico urbano nella città, così come già fatto per lo scorso 25 aprile.

I dettagli

L'iniziativa prevede 24 corse A/R aggiuntive complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale - Ligea - Zona Industriale) e 19 (SalernoVinciprova - Croce), con l'obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da significativi flussi di cittadini e turisti, oltre al normale servizio di trasporto festivo già in vigore. Il potenziamento di corse, infatti, integra il programma di esercizio dei servizi aggiuntivi finanziati con risorse proprie dal Comune di Salerno.

L'incremento dell'offerta di servizio in determinate giornate festive, caratterizzate da una maggiore movimentazione di persone, risponde anche alla crescente domanda di trasporto pubblico legata alla presenza di numerosi visitatori e all'incremento dei collegamenti da/per l'Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi, recentemente interessato da un aumento delle rotte attive.