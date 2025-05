Primo maggio a Salerno, Cgil: cortei, presidi e concerti Apadula: "E' un grido collettivo contro il precariato, le morti sul lavoro"

Anche quest’anno la CGIL di Salerno celebra la Festa dei Lavoratori con una mobilitazione diffusa e partecipata che coinvolge l’intera provincia. In un momento storico segnato da precarietà, insicurezza e disuguaglianze crescenti, il Primo Maggio diventa occasione di riflessione, proposta e festa popolare, rilanciando con forza la campagna referendaria dell’8 e 9 giugno.



MATTINA: NOCERA INFERIORE E PENTA



Due presidi simbolici daranno il via alla giornata:



A Nocera Inferiore, a partire dalle ore 9:30, da Piazza Municipio prenderà il via un corteo cittadino promosso unitariamente da CGIL, CISL e UIL. In piazza interverranno delegate e delegati del mondo del lavoro, pensionate e pensionati, con la partecipazione conclusiva del Segretario Generale UIL Pensionati Nazionale Carmelo Barbagallo, a nome delle tre sigle sindacali.



A Penta di Fisciano, andrà in scena la storica manifestazione del Primo Maggio, che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per il mondo del lavoro in provincia. Il programma prevede l’arrivo della Banda Musicale “Città di Fisciano” e il consueto giro per le strade del paese (ore 9:30), una matinée musicale in Piazza Vittorio Emanuele (ore 12:00), il comizio sindacale unitario (ore 18:30) e, a seguire, il gran concerto bandistico diretto dal M° Angelo De Carluccio (ore 19:30). Un momento che unisce memoria, impegno e comunità.





SERA: SALERNO E EBOLI



La mobilitazione proseguirà con due importanti appuntamenti serali:



A Salerno, presso il Cinema Teatro Augusteo, si terrà il Concerto del Primo Maggio promosso dal Comitato “Verso il Primo Maggio Salerno”, in collaborazione con CGIL, CISL e UIL e con il patrocinio del Comune, della Provincia e del Conservatorio Martucci. A partire dalle ore 17:00 sarà attivo il Villaggio delle Associazioni, con stand espositivi, laboratori, attività culturali e performance musicali in acustico. Dalle ore 20:00 saliranno sul palco artisti locali e nazionali, tra cui Midnight Buzz, Pharsalia e il rapper Piotta. Condurranno la serata Erika Noschese e Marcello Pastore. Un evento gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, che coniuga musica, socialità e diritti.



A Eboli, in Piazza della Repubblica alle ore 19:00, il Comitato per i Referendum sul Lavoro promuove l’iniziativa pubblica “Lavoro e Democrazia”, un grande evento politico e popolare per sostenere la campagna referendaria. Interverranno rappresentanti istituzionali e sindacali, tra cui Mario Conte, Sindaco di Eboli; Gerardo Rosania (ANPI Eboli); Andrea Volpe (Consigliere Regionale PSI); Franco Picarone (Consigliere Regionale PD); Franco Mari (Deputato AVS); Franco Tavella (Segretario Generale SPI CGIL Napoli e Campania). La serata si concluderà con un DJ set a cura di FFDJ e l’esibizione della cantante Mary, per una piazza che sappia unire partecipazione e festa.





Antonio Apadula, Segretario Generale CGIL Salerno, dichiara:

“Il Primo Maggio non è una ricorrenza formale: è un grido collettivo contro il precariato, le morti sul lavoro, lo smantellamento delle tutele. La CGIL c’è: a Penta, Nocera, Salerno, Eboli. I referendum dell’8 e 9 giugno sono un’occasione storica per restituire dignità e sicurezza al lavoro. Serve una grande mobilitazione popolare.”



La CGIL di Salerno invita tutte e tutti a partecipare a questa giornata di impegno, confronto e socialità. Il lavoro è la chiave della democrazia. Il referendum è la voce di chi non si arrende.