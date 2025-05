"Basta morti sul lavoro, giustizia per Yassine": l'urlo al corteo di Nocera La tradizionale manifestazione del Primo maggio dedicata alla memoria del 17enne

“Basta omicidi sul lavoro, giustizia per Yassine”: questa la scritta su uno degli striscioni esposti al corteo del Primo maggio in provincia di Salerno, che come da tradizione si è tenuto a Nocera Inferiore.

Una manifestazione dal significato particolare quest’anno, dedicata alla memoria del 17enne straniero che è morto sul lavoro. La Procura ha aperto un’inchiesta e sta indagando: quella di Yassine è solo una delle tante, troppe tragedie che funestano il salernitano.

Cgil, Cisl e Uil – affiancati da politici e istituzioni – hanno sfilato nella cittadina dell’agro per invocare più sicurezza e maggiori tutele per tutti.