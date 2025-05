Salerno invasa dai turisti: 28 nuovi addetti al verde in azione Gli interventi di Salerno Pulita in città e nei parchi

Come anticipato all’atto di sottoscrizione dei contratti con Salerno Pulita, ieri i nuovi 28 addetti alla manutenzione del verde si sono affiancati al lavoro dei precedenti 41 nelle attività di taglio erba e manutenzione capistrada, aiuole e parchi. L’amministratore unico di Salerno Pulita e l’assessore all’ambiente di Salerno, Vincenzo Bennet e Massimiliano Natella hanno portato il loro personale augurio di buon lavoro agli operai in servizio.

I dettagli

“Dalle prime ore del giorno abbiamo trovato una città piena di turisti e siamo particolarmente entusiasti della felice coincidenza di questo nuovo inizio con la Festa del 1 maggio - hanno dichiarato Bennet e Natella- perché questo ci sembra il miglior auspicio di buon lavoro per tutti noi”. Gli interventi al Parco Galiziano a Torrione, alla villa Bracciante a Mariconda e sul lungomare nei pressi dell’area di Santa Teresa, ma le squadre sono entrate in azione in più punti della città e attraverso un cronoprogramma, quartiere dopo quartiere, intervenendo in maniera incisiva in tutte le aree e nei 17 parchi cittadini, anche alla luce del periodo stagionale che rende piante ed erba infestanti particolarmente floride.