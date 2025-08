San Cipriano Picentino si ferma per l'ultimo saluto al piccolo Carlo Lutto cittadino nel giorno dei funerali, la senatrice Bilotti: "sofferenza atroce"

È il giorno del dolore a San Cipriano Picentino, comunità che si appresta a dare l'ultimo saluto al piccolo Carlo, il bimbo di 7 anni che ha perso la vita dopo essere caduto in una piscina. L'Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino “quale espressione del profondo dolore e della vicinanza dell'intera comunità di San Cipriano Picentino alla famiglia colpita dalla tragedia”.

Le bandiere presenti sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta. Il Comune, inoltre, ha invitato “la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni, i titolari di attività commerciali e tutti i pubblici esercizi ad osservare un periodo di chiusura durante lo svolgimento delle esequie, in segno di rispetto e partecipazione al dolore comune”. La sindaca Sonia Alfano e l'intera Amministrazione hanno espresso le più sentite condoglianze e la più profonda vicinanza alla famiglia.

Cordoglio espresso anche dalla senatrice salernitana Anna Bilotti: “Esprimo il mio cordoglio per la prematura scomparsa del piccolo Carlo, venuto a mancare a soli sette anni. In questo momento di profondo dolore, desidero far giungere alla sua famiglia la mia vicinanza. La perdita di una vita così giovane è una sofferenza che nessuno dovrebbe affrontare. Rivolgo, inoltre, un pensiero alla comunità di San Cipriano Picentino, dove, oggi, nel giorno della celebrazione del funerale a Campigliano, è stato proclamato il lutto cittadino”.