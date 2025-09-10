Morte in ospedale a Salerno, direttore Verdoliva: "Massima attenzione" "Incontrerò la signora, è una mamma che ha perso la figlia"

"Del caso Pagliarulo ho preso atto ieri. Ho preso impegno con la signora di riceverla la prossima settimana. Gia' questa mattina, ho fatto partire una nota per alcune unita' operative per farmi un aggiornamento preciso di come e' lo stato del procedimento".

I dettagli

Sono le parole del neodirettore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria 'Ruggi' di Salerno, Ciro Verdoliva, il giorno dopo la protesta della madre della 41enne Cristina Pagliarulo, deceduta lo scorso marzo all'ospedale salernitano e per la cui morte è in corso un'indagine da parte della Procura. La signora ha chiesto giustizia per la figlia al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che era al nosocomio di Salerno in occasione della cerimonia di insediamento della nuova direzione strategica dell'azienda.

"Come ho gia' accennato alla signora - spiega il dg - so che c'e' un procedimento giudiziario in atto. Il mio impegno e' di collaborare fino in fondo affinche' si faccia chiarezza e possano venire fuori le responsabilita', anche quelle dell'azienda, non solo quelle dei professionisti". "Noi siamo assolutamente aperti a collaborare, com'e' doveroso fare, e aspetteremo pero' gli esiti della conclusione delle indagini, anche per evitare, in qualsiasi modo, di inquinare il lavoro degli inquirenti", sottolinea Verdoliva, confermando che ricevera' "la signora, che merita la massima attenzione e la massima comprensione anche per il comportamento che ha avuto ieri perche' è una mamma che ha perso una figlia".