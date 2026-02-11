Sarno piange Gaetano Russo: "Ora vogliamo giustizia" Nella Cattedrale di Episcopio i funerali del panettiere ucciso nel suo locale

Lacrime, dolore e rabbia a Sarno per l'ultimo saluto a Gaetano Russo, il panettiere ucciso con oltre 10 coltellate alll'interno del suo locale. Nel Duomo di Episcopio, oggi pomeriggio, sono stati celebrati i funerali che hanno visto la partecipazione di una folla commossa. "Vogliamo giustizia per Gaetano Russo", il messaggio stampato sulle magliette bianche sulle quali compare il volto sorridente di Gaetano. Un lungo applauso ha salutato l'arrivo del feretro sul sagrato della Cattedrale.

In chiesa, a manifestare vicinanza ai familiari, anche il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, il vice presidente della Provincia, Giovanni Guzzo e il consigliere regionale Sebastiano Odierna.

"Noi ora ti diciamo riposa in pace. Quante volte Gaetano ha dato da mangiare a chi ne aveva bisogno, aprendo la sua attività ma anche e soprattutto il suo cuore. Prendiamo esempio da lui", ha detto durante l'omelia don Antonio Calabrese, il sacerdote che ha officiato il rito funebre, ricordando Gaetano per la sua bontà ed estrema disponibilità.

