Salernitana, subito in campo per la Cavese: due recuperi per Raffaele Ripresa con due dubbi per il tecnico

Il fiato sospeso sulle condizione di Achik e Carriero ma anche una rosa che finalmente si allunga. Nemmeno il tempo di godere del successo sul Casarano che la Salernitana deve già archiviare e concentrarsi sul derby di sabato pomeriggio al Simonetta Lamberti. Per Giuseppe Raffaele resta il rebus sulle condizioni di Achik e Carriero: il primo si è fermato nel finale di gara per un problema di polpaccio, il secondo invece aveva chiesto il cambio per un fastidio alla coscia sinistra. Sarebbero due assenze pesantissime nel 3-4-1-2 che con il Casarano ha dimostrato stabilità e anche peso offensivo.

Due recuperi dall'infermeria

Nel report del club “i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri sera con il Casarano hanno svolto esercizi specifici in palestra, mentre il resto della squadra ha svolto un lavoro aerobico seguito da partitine a campo ridotto”. Due buone notizie per Raffaele: il centrocampista Rocco Di Vico ha ripreso a lavorare con il gruppo. Si rivede anche Eddy Cabianca, con il difensore che spinge per il rientro. Differenziato per Mirko Antonucci, Luca Boncori e Roberto Inglese.