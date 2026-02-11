Battipaglia, trovato in possesso di droga: arrestato Ha provato ad evitare il controllo ma è stato bloccato dalla Polizia

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di G.S. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, a seguito di un mirato servizio di prevenzione volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga sul territorio, l'indagato ha provato ad evitare il controllo della Polizia, opponendo resistenza e cercando di allontanarsi. I poliziotti sono riusciti comunque a bloccarlo, effettuando la perquisizione personale.

Dai controlli G.S. è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina e crack, circa 8 grammi tra hashish e marijuana, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente.