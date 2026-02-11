Battipaglia, trovato in possesso di droga: arrestato

Ha provato ad evitare il controllo ma è stato bloccato dalla Polizia

battipaglia trovato in possesso di droga arrestato
Battipaglia.  

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di G.S. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, a seguito di un mirato servizio di prevenzione volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga sul territorio, l'indagato ha provato ad evitare il controllo della Polizia, opponendo resistenza e cercando di allontanarsi. I poliziotti sono riusciti comunque a bloccarlo, effettuando la perquisizione personale.

Dai controlli G.S. è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina e crack, circa 8 grammi tra hashish e marijuana, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. 

Ultime Notizie