A Salerno un successo il truck tour contro le dipendenze La comunità locale ha potuto sperimentare un approccio innovativo alla prevenzione

Si è conclusa oggi alle 13, dopo tre giornate di intensa attività cominciata lunedì, la tappa salernitana del Truck Tour del progetto “V.I.A. – Volontari in Azione: in VIAggio contro le dipendenze”, promosso da MO.D.A.V.I. APS e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il programma



Dal’8 al 10 settembre, il truck attrezzato del progetto ha sostato in via Alfonso Alvarez, trasformandosi in un punto di riferimento per giovani, famiglie e cittadini interessati a informarsi sui rischi legati alle dipendenze e a promuovere stili di vita sani.



Attraverso attività interattive, laboratori educativi e momenti di confronto con esperti e volontari, la comunità locale ha potuto sperimentare un approccio innovativo alla prevenzione, basato sulla peer education, sull’educazione non formale e sul coinvolgimento diretto dei ragazzi.



Un’attenzione particolare è stata rivolta agli studenti delle scuole secondarie della provincia, che hanno partecipato numerosi grazie anche alla collaborazione con associazioni del territorio come Vela, Moby Dick ETS, Anteas Servizi Salerno e Campus Salute, partner locali del progetto.



Il Presidente nazionale di MO.D.A.V.I. APS, Francesco Piemonte, ha dichiarato:

«La tappa di Salerno rappresenta un momento importante del nostro percorso: parlare di prevenzione qui significa anche valorizzare il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento. Ringraziamo le istituzioni e tutte le realtà associative che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata di sensibilizzazione».



Il Truck Tour proseguirà nelle prossime settimane toccando diverse città italiane, con l’obiettivo di diffondere un messaggio chiaro: dire no alle dipendenze e sì a una vita piena, libera e consapevole.