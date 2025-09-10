"Fateci partorire qui": le future mamme di Sapri a difesa dell'ospedale Il Golfo di Policastro si mobilita contro la chiusura del punto nascita

"Vogliamo partorire qui". Con questo slogan un gruppo di future madri ha manifestato a Sapri, facendo sentire forte la propria voce per protestare contro la chiusura del punto nascita all'ospedale.

Al sit-in hanno partecipato anche amministratori locali, sindacati e semplici cittadini: il Golfo di Policastro si è mobilitato per chiedere risposte urgenti al territorio.

La manifestazione è approdata al "Santa Maria dell'Immacolata", unico presidio al servizio del territorio per chi non vuole andare in Basilicata o sobbarcarsi non pochi chilometri fino a Vallo della Lucania. Per alcuni minuti il gruppo ha anche bloccato la Statale 18.

"Non ci sposteremo altrove. A Sapri abbiamo vissuto tutta la gravidanza, qui vogliamo partorire", il grido di battaglia delle mamme.