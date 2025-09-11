Notte di tempesta in Cilento, il maltempo crea non pochi danni

Pesanti ripercussioni per gli stabilimenti balneari, problemi anche nelle aree interne

Salerno.  

Il sole è tornato a splendere, ma la nottata trascorsa è stata particolarmente complicata per la provincia di Salerno ed in particolare il Cilento.

L'intensa perturbazione che ormai ha lasciato la Campania si è portata dietro non pochi danni, tra raffiche di vento e pioggia torrenziale che ha interessato sia le aree interne che la fascia costiera.

Pesanti ripercussioni sia per alcuni stabilimenti balneari che per le località dell'entroterra. Rami spezzati, allagamenti e piccoli smottamenti hanno sollecitato diversi interventi dei vigili del fuoco. 

