Salerno, scontro sulla Tari. Forza Italia: "No alla stangata per chi vive solo" Celano: "L’Amministrazione deve rivedere i criteri di calcolo"

“Con le nuove modalità di calcolo della TARI, l’Amministrazione ha scelto di colpire proprio i più fragili: anziani soli, monoreddito, divorziati, pensionati e lavoratori che già faticano ad arrivare a fine mese”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, Roberto Celano, commentando l’aumento delle bollette TARI che ha colpito duramente le utenze domestiche con un solo residente.

“L’incremento della quota fissa della tariffa, a discapito della parte variabile, ha di fatto ridotto l’importanza del numero di persone residenti nell’immobile. Un cambiamento che può sembrare tecnico, ma che ha conseguenze concrete e ingiuste: chi vive da solo - spesso anziani o cittadini in situazioni economiche difficili - si è visto recapitare aumenti superiori al 20%. Una vera e propria stangata, figlia di una decisione cervellotica e lontana dalla realtà”.

Forza Italia chiede con forza un immediato intervento correttivo: “Non è accettabile che si faccia cassa sui più deboli. L’Amministrazione deve rivedere i criteri di

calcolo, introducendo correttivi che tutelino chi vive da solo e ha redditi bassi. Non si può parlare di giustizia sociale solo a parole: bisogna dimostrarla nei fatti. La TARI deve essere equa e proporzionata. Non possiamo accettare un sistema che penalizza i monoredditi costretti magari già a pagare fitti esosi, chi vive con difficoltà quotidiane. Questa è una battaglia di civiltà, non solo politica.”