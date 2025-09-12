Salerno è con la Global Sumud Flotilla: domenica presidio a Santa Teresa Iniziativa di sostegno promossa dalla Global Movement to Gaza - Salerno

Domenica 14 settembre alle ore 11, Salerno si mobilita a fianco della Global Sumud Flotilla. Appuntamento alla spiaggia Santa Teresa per chiunque voglia dare sostegno alla più grande missione marittima civile attivata per sfidare il blocco illegale imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. Coordinata da organizzatori di base, marittimi, medici, artisti e attivisti della solidarietà provenienti da oltre 40 Paesi, la GSF è una mobilitazione congiunta del Global Movement to Gaza, della Maghreb Sumud Flotilla (già Sumud Convoy), di Sumud Nusantara e di partner strategici della Freedom Flotilla Coalition.

La Flotilla quindi porta aiuti umanitari e, soprattutto, punta a rompere l’assedio mediatico, l’isolamento di Gaza, che permette a Israele di operare impunemente contro ogni diritto umanitario e internazionale. Sumud significa resistenza, costanza, determinazione, come quella del popolo palestinese che chiede semplicemente la propria autodeterminazione.

"La Global Sumud Flotilla (GSF) - spiegano gli organizzatori - è una iniziativa civile legale e pacifica, fondata sul diritto internazionale. A Salerno abbiamo costituito una rete di associazioni, collettivi, singole cittadine e cittadini, confluita nella Global Movement to Gaza - Salerno, per aderire a questa mobilitazione nazionale con la campagna “da ogni fiume a ogni mare” lanciata dalla GSF. L’acqua a Gaza è usata come arma di guerra (insieme al cibo), togliendone l’accesso ai civili, con gravissime conseguenze soprattutto per le categorie più fragili: bambini, anziani, donne, in particolare per le donne incinte. Sono state inquinate tutte le falde freatiche dall’esercito israeliano che ha anche vietato alle persone di entrare nel loro mare, ai pescatori di uscire con le loro barche. L’acqua, i fiumi, il mare sono centrali in qualsiasi contesto di oppressione dei popoli. A Gaza la situazione è particolarmente insostenibile e urge un immediato intervento.

Per questo motivo la Flotilla è partita da più porti del Mediteraneo diretta verso Gaza, ma è necessario il nostro sostegno visto che ha già subito ben due sabotaggi. Azioni gravissime: prima è stata colpita da un drone militare la nave principale della GSF, la “Family Boat” che batte bandiera portoghese, mentre si trovava in acque tunisine, poi è stata attaccata la nave “Alma” sempre in acque tunisine. Gli equipaggi per fortuna sono salvi, ma dichiarano che gli atti di aggressione volti a intimidire e deragliare la GSF sono inutili. La missione pacifica per rompere l’assedio di Gaza e stare al fianco del suo popolo continua con determinazione e fermezza. Ora più che mai è necessaria la nostra attenzione sulla Flotilla e, soprattutto, sul genocidio in corso a Gaza e in tutta la Palestina con l’escalation delle ultimissime ore: oltre diecimila prigionieri palestinesi, detenuti nelle carceri israeliane senza accusa e senza processo, sono costretti alla fame, invece a Gaza, Tel Aviv ha ordinato, a oltre 800 mila persone, cioè a tutti gli abitanti di Gaza City, di lasciare immediatamente la città. La pulizia etnica iniziata nel 1948 continua nella soluzione finale.

La Flotilla condanna la complicità dei nostri governi, che non solo rimangono silenti di fronte al genocidio ma supportano attivamente Israele a cui vendono armi, garantiscono accordi diplomatici, commerciali, accademici. Quindi chiediamo embargo immediato e sanzioni per i crimini contro l'umanità commessi da Tel Aviv. In particolare chiediamo il boicottaggio al transito di armi dirette a Israele che con cadenza settimanale passano dal nostro porto cittadino. Salerno non vuole essere complice di genocidio. E chiediamo anche il boicottaggio dei prodotti farmaceutici Teva, grande azienda con sede in Israele, leader mondiale nella produzione di farmaci generici.

Vi aspettiamo, domenica 14 settembre, ore 11,00, alla spiaggia Santa Teresa di Salerno. Potete arrivare via mare o via terra per il presidio che sarà animato da contributi artistici e flash mob. Stringiamoci al fianco di Gaza, della Palestina e della Global Sumud Flotilla”.