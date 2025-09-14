Libano: le associazioni di volontariato campane a sostegno della popolazione La missione UNIFIL è comandata dal Generale di Divisione salernitano Diodato Abagnara

Nonostante il momento non proprio sereno nell’area mediorientale, prosegue senza soste la cooperazione tra Italia e Libano. Nei giorni scorsi si è tenuta presso il Dipartimento di Sanità Militare libanese la più grande cerimonia di consegna di ingente quantità di attrezzature mediche.

Nel corso dell’evento, è giunto il ringraziamento da parte libanese per il supporto offerto dall’Italia a sostegno del mantenimento della sicurezza e della stabilità del Paese.

L'Italia contribuisce alla stabilizzazione del Libano nel rispetto della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU attraverso il suo impegno nell'ambito della missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon), comandata dal giugno scorso dal Generale di Divisione Diodato Abagnara (originario di Salerno) e che garantisce continuo supporto alle attività a favore della popolazione civile libanese.

L’arrivo continuo nell’area del sud del Libano di prezioso materiale utile per la gente del sud del Libano, come forniture sanitarie e scolastiche, sta avvenendo da tempo grazie anche al supporto del Reggimento Logistico “Taurinense” Comandato dal Colonnello Francesco Semeraro,alla piena sinergia con la Brigata alpina“Taurinense” Comandata dal Generale di Brigata David Colussi ed al costante impegno dell’associazione campana Ampio Raggio Odv, presieduta dal militare dell’esercito italiano Antonio Pio Autorino, in stretta sinergia con il Coordinamento Operativo Nazionale Interforze Tutela Ambientale (C.O.N.I.T.A.), l’Accademia O.E.D.A. (Accademia Austriaca-Tedesca), l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Torino, il Gruppo di Rivoli dell'Associazione Nazionale Alpini, la Sezione di Bolzano dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia, l'Inner Wheel Club di Benevento, l'Istituto Nastro Azzurro decorati al Valor Militare Sezione di Cremona, il Gruppo di Torino del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, il corpo militare del Sovrano Ordine di Malta (ACISMOM), il Lions Club Rivoli Castello e l’Associazione Internazionale Regina Elena ODV Delegazione di Novara.

Un esempio più che mai significativo dell’efficacia del lavoro di squadra tra missione militare ed enti e organizzazioni di volontariato che lavorano tutti assieme per un unico obiettivo e che godono della stima delle autorità libanesi e della popolazione locale.