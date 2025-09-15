Campagna di Aci Salerno per la sicurezza: "Se non sei lucido, non guidare" Demasi: "Guidare è una responsabilità che richiede il massimo dell’attenzione"

“Se non sei lucido, non guidare”. È lo slogan della nuova campagna di sicurezza stradale promossa dalla Region I della FIA - Federazione Internazionale dell’Automobile - a cui l’Automobile Club d’Italia aderisce e che prende il via oggi in oltre trenta Paesi, tra Europa, Africa e Medio Oriente, per durare fino al 30 settembre 2026.

Il presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi ha sottolineato: “La campagna porta avanti un messaggio chiaro: ci si deve mettere alla guida solo se si è in pieno possesso delle proprie facoltà; la stanchezza o l’assunzione di alcool, droghe e di alcuni medicinali possono avere un impatto molto forte sulle capacità di concentrazione e sulla velocità di reazione di chi è al volante, contribuendo ad accrescere il rischio di incidenti. Quindi bisogna rimanere sempre lucidi alla guida. Guidare è una responsabilità che richiede il massimo dell’attenzione e delle abilità di ciascuno. Quantità anche minime di alcol, o medicinali, così come la stanchezza - per non parlare delle droghe - possono compromettere gravemente la capacità di reagire, prendere decisioni e garantire la sicurezza nostra e degli altri. Mantenere il controllo significa riconoscere questi rischi e fare la scelta giusta prima di mettersi al volante. Impegnandoci a guidare sobri e vigili, proteggiamo non solo la nostra vita, ma anche quella di tutti coloro con cui condividiamo la strada”.

Giovanni Caturano, direttore ACI Salerno ha confermato: “l’adesione dell’ACI a questa campagna della FIA rappresenta un’opportunità in più per promuovere la sicurezza stradale. Con questa iniziativa l’Automobile Club Salerno rafforza ulteriormente il proprio costante impegno che porta avanti con tante iniziative, a cominciare dal coordinamento, in collaborazione con il Comune di Salerno e tante altre istituzioni, del progetto “Non fare lo sbronzo” rivolto agli studenti di tutte le scuole superiori cittadine e numerose altre iniziative in tutta la provincia salernitana, per sollecitare l’importanza di comportamenti attenti e virtuosi per salvaguardare non solo la propria incolumità ma anche quella di tutti gli utenti della strada”.

ACI partecipa alla campagna - supportata dalla FIA Foundation e dal FIA Safe and Sustainable Mobility Grants Programme - attraverso i propri canali social, sui quali verranno pubblicati dei brevi video che ricordano l’importanza di comportamenti attenti e rispettosi delle regole e degli altri sulla strada.