In Campania attivati tre corsi ITS gratuiti per diplomati Opportunità a Salerno, Baronissi e Gragnano: i dettagli

La Fondazione ITS NewtechSI Academy, centro d’eccellenza per la formazione tecnica superiore nel mondo dei servizi alle imprese, avvierà in queste settimane in Campania tre corsi, tutti gratuiti. Si tratta del Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni” che si terrà a Salerno (scadenza iscrizioni 22 settembre); del Corso “Assistant Store Manager”, a Gragnano (scadenza iscrizioni 20 settembre) e del Corso “AI & Business Management” a Baronissi (scadenza iscrizioni 27 settembre).

Tutti e tre i percorsi formativi sono interamente gratuiti perché finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso i Fondi comunitari PNNR. Prevedono 1800 ore di formazione, di cui 720 ore di stage in azienda.

L’ITS NewTechSI Academy è una Fondazione che fa parte del sistema nazionale degli Istituti Tecnologici Superiori. Nasce per rispondere alla crescente domanda di formazione tecnica specializzata nel settore dei servizi alle imprese e agli enti no profit, con particolare attenzione a: Digital transformation, Marketing strategico, Internazionalizzazione, Green transition. La Fondazione è composta da un ampio partenariato che unisce scuole, università, centri di formazione, aziende, enti pubblici e organizzazioni del terzo settore.

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono percorsi di alta specializzazione tecnologica e professionale post-diploma che durano mediamente due anni e rilasciano un Diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF). Possono iscriversi giovani e adulti dai 18 anni in su, a condizione che possiedano il diploma di scuola superiore. Ogni percorso è caratterizzato dall’alternanza tra lezioni in presenza in aula e tirocini in azienda. Le lezioni sono tenute da docenti provenienti dai settori di riferimento, la didattica è integrata dall’utilizzo di tecnologie in laboratori d’avanguardia, e le aziende nelle quali verranno effettuati gli stage sono tra le più conosciute e affermate del territorio. Inoltre, il recente Decreto PA ha introdotto una riserva di posti fino al 10% nei concorsi pubblici per i diplomati ITS: un riconoscimento istituzionale della qualità della formazione tecnica superiore.

L’84% dei diplomati ITS risulta occupato entro 12 mesi dal diploma e il 93% lavora in un settore coerente con il proprio percorso di studi.

ITS NewTechSI Academy ha ottenuto anche la certificazione Erasmus+, un riconoscimento europeo che apre le porte alla mobilità internazionale per gli studenti. I suoi allievi, dunque, potranno – grazie a questo percorso di studi - confrontarsi con contesti aziendali internazionali e svolgere parte del proprio tirocinio formativo all’estero, in aziende e realtà professionali europee, attraverso il programma Erasmus+ Traineeship.

MODELLI ORGANIZZATIVI STANDARD, PROCESSI AZIENDALI E CERTIFICAZIONI - SALERNO

A Salerno (c/o Istituto Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” – via Enrico Moscati, 4) si terrà il Corso “Modelli Organizzativi standard, processi aziendali e Certificazioni”.

Con questo diploma ITS si diventerà “Tecnico Superiore per il disegno dei processi aziendali e delle certificazioni”, ovvero la figura che progetta l’efficienza e garantisce la qualità.

Gli allievi, dunque, avranno le capacità per progettare e ottimizzare i flussi di lavoro in azienda; conoscere e applicare standard ISO e normative di qualità; analizzare e verificare i processi per garantire efficienza e conformità; usare strumenti digitali per monitorare e innovare i processi, integrare principi ESG nella gestione aziendale, prendere decisioni basate su dati, risultati e performance.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando ed iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 22 settembre): https://www.itsacademysi.it/corsi/tecnico-superiore-per-ladozione-la-progettazione-e-il-monitoraggio-di-modelli-organizzativi-standard-processi-aziendali-e-certificazioni/



ASSISTANT STORE MANAGER – GRAGNANO

A Gragnano (c/o Biblioteca Comune di Gragnano via dei Sepolcri, 30), invece, - in collaborazione con il gruppo SOLE365, verrà attivato il corso “Assistant Store Manager” per diventare “il professionista che sa come guidare un punto vendita al successo”. Sarà possibile costruire una carriera solida nel mondo della grande distribuzione.

Una volta completato il percorso di studi, infatti, gli allievi saranno in grado di: supportare nella gestione di un punto vendita; rendere il negozio attraente e strategico per le vendite; creare esperienze d’acquisto memorabili e fidelizzanti; saper decifrare le analisi delle vendite; sviluppare iniziative promozionali e strategie locali.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando e iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 20 settembre): https://www.itsacademysi.it/corsi/assistant-store-manager/

AI & BUSINESS MANAGEMENT – BARONISSI

A Baronissi, infine, nelle aule di Skills (società attiva da oltre dieci anni nei servizi per la formazione e per il lavoro, tra i soci fondatori della Fondazione ITS NewtechSI), in via Cappella n.25, verrà organizzato – sempre gratuitamente – il corso in “AI & Business Management”.

Con profilo in uscita di “Tecnico Superiore per il Business Management e la Digital Strategy Aziendale”, il corso rappresenta un’opportunità concreta per entrare subito nel mondo del lavoro: con un progetto formativo dal taglio molto pragmatico che risponde alle reali esigenze delle aziende, gli allievi verranno formati per guidare tutti i processi di trasformazione digitale.

Grazie a moduli trasversali tra Project management e Human skills, verranno formati i Manager di domani, in grado di guidare l’innovazione nel digital marketing e le nuove Intelligenze artificiali in modo sostenibile.

Al seguente link sarà possibile visionare il bando e iscriversi (termine ultimo per presentare la domanda il 27 settembre): https://www.itsacademysi.it/corsi/tecnico-superiore-per-il-business-management-e-la-digital-strategy-aziendale/

Intanto, martedì 16 settembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:30 la sede di Skills (via Cappella n.25 - Baronissi) verrà aperta a tutti per far conoscere nel dettaglio quest’ultimo corso. L’Open Day “Scopri il tuo futuro” sarà un evento aperto a tutti e dedicato a chi desidera fare chiarezza sul proprio futuro formativo e professionale, alla ricerca di percorsi concreti e opportunità in linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro. Per l’occasione verranno illustrate le varie attività di orientamento, momenti di confronto diretto con professionisti del mondo lavoro e spazi dedicati alla scoperta delle proprie attitudini e prospettive future.



