VIDEO | Edifici a rischio e dubbi sulle aule: anno nuovo, problemi vecchi

Il suono della campanella per tutti ha contrassegnato anche a Salerno e provincia l'inizio del nuovo anno scolastico. Poco più di 143mila gli alunni, 2500 in meno rispetto allo scorso anno per via del calo demografico che non risparmia questa parte della Campania.
Alle 9 la cerimonia di inaugurazione presso l'istituto "Monterisi", seguito poi dall'iniziativa alla scuola "Pirro" di Salerno.
Un'occasione per fare il punto sulle aspettative che accompagnano ragazze e ragazzi con i loro genitori, ma anche per una riflessione sui non pochi problemi che contraddistinguono il comparto educativo salernitano.