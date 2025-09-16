Nel Salernitano prima batteria termica a sabbia fluidizzata Impianto sviluppato da Magaldi Group in collaborazione con Enel

Un impianto innovativo, unico nel suo genere in Italia, e che guarda al futuro: è quello inaugurato oggi, nell'area industriale Asi di Buccino. Si tratta del primo impianto Mgtes - Magaldi Green Thermal Energy Storage - sviluppato da Magaldi Group in collaborazione con Enel.

I dettagli

E' la prima batteria termica a sabbia fluidizzata realizzata in Italia, tra le prime al mondo ad essere applicata a un contesto industriale. Con una capacità di 7,5 MWh, il sistema consente di ridurre il consumo di gas naturale, rendere più flessibile la rete elettrica e abbattere oltre 500 tonnellate di CO2 all'anno, un passo concreto verso la transizione energetica.

Grazie a questa innovazione, l'azienda alimentare I.GI. S.p.a. (raffineria di olii vegetali, fornitore del Gruppo Ferrero) produce 24h/7 vapore verde alla temperatura di 190°C, soddisfacendo circa il 15% del proprio fabbisogno termico, contribuendo in modo tangibile alla sostenibilità e alla competitività del settore. "Questo traguardo - ha detto Mario Magaldi, presidente del Magaldi Group - è motivo di orgoglio non solo per il nostro gruppo, ma per l'intero Paese.

Oggi dimostriamo che l'innovazione tecnologica italiana può tradursi in soluzioni concrete, per una delle sfide più complesse della transizione energetica: Mgtes unisce la produzione intermittente delle fonti rinnovabili con la domanda costante di energia dell'industria, garantendo energia termica verde con continuità e affidabilità disponibile 24h/7, sostituendo il gas metano".

"Mgtes - hanno sottolineato Letizia Magaldi e Raffaello Magaldi, consiglieri delegati di Magaldi Green Energy - nasce come risposta concreta a una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la decarbonizzazione dei processi industriali a media ed alta temperatura; il calore industriale rappresenta infatti circa il 25% della domanda finale di energia nel mondo e ad oggi è ancora principalmente soddisfatta con gas metano. La batteria di sabbia rappresenta una tecnologia unica: dimostriamo che è possibile sostituire i combustibili fossili con soluzioni innovative, sicure e scalabili, capaci di sostenere le imprese nel loro percorso verso la transizione energetica e allo stesso tempo fornire uno strumento di flessibilità e stabilità per la rete elettrica".