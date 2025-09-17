Al fine di eseguire interventi sulla rete idrica in via San Pio da Pietralcina angolo via Casa De Rosa, Sistemi Salerno comunica che si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 alle seguenti strade e traverse limitrofe:
* via Casa De Rosa;
* via Incarto;
* via San Pio da Pietralcina.
La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.
Interventi sulla rete idrica a Salerno: sospesa l'erogazione
Rubinetti a secco il 19 settembre in diverse strade
