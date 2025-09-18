Rinvio concorso per operatori socio sanitari, Fp Cgil: si faccia chiarezza "Si forniscano ai candidati informazioni puntuali e trasparenti"

"La FP CGIL Salerno esprime forte rammarico per la comunicazione, pervenuta nel pomeriggio di ieri dall’ASL Salerno, del rinvio a data da destinarsi delle prove scritte del Concorso Unico Regionale per Operatori Socio Sanitari in Campania, previste nei giorni 22, 24, 25 e 26 settembre 2025.

I dettagli

Il rinvio, comunicato a pochi giorni dall’inizio delle prove, ha colto di sorpresa migliaia di candidati, generando disorientamento, delusione e difficoltà organizzative.



Sono oltre 27mila le persone coinvolte, molte delle quali provenienti da fuori regione. Tanti avevano già acquistato biglietti ferroviari o aerei, prenotato alloggi, chiesto permessi lavorativi e riorganizzato la propria quotidianità familiare per poter partecipare. Uno sforzo importante che merita rispetto.



La comunicazione ufficiale, che fa riferimento a non meglio specificate criticità tecniche e organizzative, appare insufficiente alla luce della fase avanzata in cui si trovava la procedura: le commissioni erano state nominate, i partecipanti suddivisi per giornata, e il calendario era noto da settimane. Riteniamo necessario fare chiarezza su quanto accaduto e fornire ai candidati informazioni puntuali e trasparenti.



In un momento in cui la sanità pubblica campana ha un bisogno concreto e urgente di personale, ogni ritardo nella conclusione del concorso rappresenta un ostacolo anche alla piena operatività dei servizi sanitari. Per questo chiediamo che venga al più presto definita una nuova data per lo svolgimento delle prove e che si garantisca la massima trasparenza su tempi e modalità di prosecuzione dell’iter.

Il concorso pubblico rappresenta per molte persone un’opportunità di lavoro attesa e costruita con impegno. A maggior ragione in un settore essenziale come quello sociosanitario, è fondamentale che il servizio pubblico sappia trasmettere serietà, affidabilità e rispetto verso chi sceglie di mettersi al suo servizio".