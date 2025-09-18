Inaugurata la nuova sede dell'Ance Aies Salerno L'ultimo anno ricco di iniziative e buon lavoro, con un programma proiettato al futuro

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede dell'Ance Aies Salerno (Lungomare Trieste n.26). "Inauguriamo - ha detto il presidente Provinciale dell'Ance Aies Salerno, Fabio Napoli - la nostra nuova sede "La Nuova Casa per Costruire il Futuro", che siamo certi diventerà un luogo di incontro e di confronto, indispensabili per la crescita del nostro settore, che si appresta ad affrontare nuove e impegnative sfide.

L'ultimo anno è stato per Ance Aies Salerno un anno ricco di iniziative, foriero di attività e buon lavoro, con un programma proiettato al futuro, all'innovazione, per tracciare il percorso per un avvenire migliore, più equo, più produttivo e sostenibile. Continuando sul percorso intrapreso, lo scopo della nostra associazione è di cooperare e lavorare in sinergia sull'intero territorio provinciale, assicurando sempre la centralità alle nostre imprese associate, coinvolgendole nel processo di crescita, lavorando con azioni concrete".

Napoli ha aggiunto: "il contesto in cui noi tutti viviamo ed operiamo è caratterizzato da profondi mutamenti sociali, economici ed ambientali, mutamenti che abbiamo il dovere di comprendere per porre fin da oggi le fondamenta del nostro avvenire". Grande la soddisfazione da parte del vice presidente nazionale Ance, Domenico De Bartolomeo, il quale si è detto "particolarmente commosso di vedere cosa si riesce a fare anche in situazioni particolarmente complesse. In questi ultimi dieci anni avete fatto davvero tante cose".