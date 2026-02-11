Foto in carcere a Fuorni, disposto il trasferimento dei fratelli Sirica Oggi Sarno darà l'ultimo saluto a Gaetano Russo

Dopo la foto che li ritraeva insieme in una cella del carcere di Salerno, è stato disposto il trasferimento dei fratelli Sirica che, già nella giornata di ieri, sono stati condotti in due strutture penitenziarie differenti. Il caso aveva sollevato indignazione e rabbia. Andrea Sirica, infatti, era stato condotto appena una settimana fa a Fuorni per l'omicidio di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso con oltre 10 coltellate.

Nella giornata di lunedì era spuntata in rete la foto che ritraeva Andrea Sirica accanto al fratello (detenuto per altri motivi), in una cella del penitenziario salernitano. Il direttore del carcere Carlo Brunetti ha immediatamente avviato un'indagine interna per appurare quanto accaduto. Nelle ore successive, poi, è stato disposto il trasferimento in due carceri differenti dei fratelli Sirica. Oggi pomeriggio, intanto, Sarno darà l'ultimo saluto a Gaetano Russo, il panettiere dal cuore buono.