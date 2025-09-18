La segnalazione: "Il centro storico di Salerno ridotto a una discarica"

L'ennesima segnalazione di inciviltà legata allo smaltimento di rifiuti che arriva da Salerno, città nella quale gli sforzi per tutelare il decoro devono fare i conti con chi non rispetta le regole.
Le foto che arrivano da Porta Rateprandi sono emblematiche: un cumulo di rifiuti, tra cui materassi, valigie e scarti di vario tipo, sono stati deliberatamente abbandonati in strada.
A quanto risulta dai residenti, che hanno segnalato l'accaduto, pare che in zona ci siano diversi lavori in corso. Possibile, dunque, che qualcuno abbia deciso di "liberare" in questo modo case o b&b.