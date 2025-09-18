La segnalazione: "Il centro storico di Salerno ridotto a una discarica" Le immagini inviate da alcuni residenti della zona

L'ennesima segnalazione di inciviltà legata allo smaltimento di rifiuti che arriva da Salerno, città nella quale gli sforzi per tutelare il decoro devono fare i conti con chi non rispetta le regole.

Le foto che arrivano da Porta Rateprandi sono emblematiche: un cumulo di rifiuti, tra cui materassi, valigie e scarti di vario tipo, sono stati deliberatamente abbandonati in strada.

A quanto risulta dai residenti, che hanno segnalato l'accaduto, pare che in zona ci siano diversi lavori in corso. Possibile, dunque, che qualcuno abbia deciso di "liberare" in questo modo case o b&b.