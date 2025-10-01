Da Salerno parte Race for the Cure 2025: per la lotta ai tumori al seno La passeggiata sportiva si terrà domenica 5 ottobre alle 10.30

La città di Salerno dà il via agli appuntamenti in Campania della Race for the Cure 2025, evento simbolo di Komen Italia, sabato 4 e domenica 5 ottobre. Carovane della prevenzione per effettuare screening gratuiti al seno (donne under 50 e over 69), un villaggio della salute con visite senologiche, nutrizionali e psicologiche, stand di alcune realtà mediche e associative locali, lezioni di Yoga e Qigong, Salotto letterario per dialogare di cultura e prevenzione e la passeggiata sportiva di solidarietà alle donne che lottano contro il cancro: sono queste le attività che caratterizzeranno la due-giorni dedicata alla prevenzione.

La passeggiata

La passeggiata sportiva si terrà domenica 5 ottobre alle 10.30, guidata da Fitwalking Salerno. Nell'organizzazione della tappa salernitana, con Komen Comitato Campania collabora da tre anni l'Associazione "Noi Donne…Soprattutto", che dal 2014 porta avanti l'impegno in materia di prevenzione e di sostegno ad affrontare la malattia nella sua totalità, con l'obiettivo di alleviarne il carico emozionale e le difficoltà legate alla piena ricostituzione dell'identità psicofisica. "Nel mese della prevenzione in Campania continuano le iniziative in favore della salute delle donne di Komen Italia - spiega Marzia Imperiali di Francavilla, presidente del Comitato Komen Campania -.

A Salerno ritorna l'evento simbolo di Komen Italia, la Race for The Cure. Vi aspettiamo per passeggiare insieme alle donne in rosa per testimoniare la vicinanza della cittadinanza alle donne che stanno lottando e a quelle che hanno già lottato e vinto, per ricordare a tutti che la prevenzione salva la vita". È possibile iscriversi alla Race for the Cure online sul sito raceforthecure.it, o in Piazza della Concordia presso gli stand dedicati, con una donazione di 13 euro. "La Race - ha ribadito la presidente dell'associazione "Noi Donne… Soprattutto", Veronica Carratù - è molto più di un evento: è un battito collettivo, è una marcia di speranza, un cammino che unisce, è la più grande iniziativa dedicata alla lotta contro i tumori femminili, e ogni passo che compiamo è per chi vive il percorso della cura, per chi ha trovato la gioia, per chi ci ha lasciato in dono la sua forza. Camminiamo per chi non può farlo, per chi sogna ancora, per chi ha bisogno di sentirsi accompagnata".