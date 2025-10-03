Sciopero per Gaza, Salerno risponde presente: mille in corteo La manifestazione partita da Piazza Amendola: bloccato l'accesso al porto

Studenti, sindacati, associazioni e gente comune: Salerno ha risposto "presente" alla mobilitazione nazionale per fermare il massacro di Gaza.

Questa mattina sono circa un migliaio le persone che stanno partecipando alla manifestazion. Il corteo si è ritrovato in Piazza Amendola e da lì la carovana - con bandiere della Palestina e della pace, ma anche striscioni e fumogeni - si è incamminato verso il porto commerciale di Salerno, già teatro nei giorni scorsi di altre importanti manifestazioni di protesta.

I manifestanti hanno bloccato l'accesso al varco Ponente di via Ponente. Sul posto le forze dell'ordine.