Salerno: traffico in tilt sul viadotto, dopo lo sciopero di ieri tornano i tir Impegnata sul posto la polizia municipale

Traffico in tilt sul viadotto Gatto di Salerno dove, dopo lo sciopero di ieri e l'impossibilità di circolare, sono tornati i tir diretti al porto. Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Salerno comunica che, anche nella mattinata odierna così come nella giornata di ieri caratterizzata dalle manifestazioni di protesta, l'intero personale è attualmente impegnato nella gestione della viabilità della zona portuale e delle arterie che conducono allo scalo.

I dettagli



In conseguenza delle agitazioni della giornata di ieri, che hanno fortemente limitato gli accessi all'area portuale, dalle primissime ore di questa mattina il traffico di mezzi pesanti in ingresso ed uscita dal porto è particolarmente intenso e fortemente rallentato. A rendere il contesto ancor più problematico è stata una breve interruzione dell'energia elettrica.



Il tutto sta avendo inevitabili evidenti ripercussioni sulla viabilità cittadina, in particolare nella zona porto/via Ligea/viadotto Gatto, ma anche su diverse arterie cittadine. Gli agenti della Municipale continueranno a monitorare e gestire i flussi con l'obiettivo di limitare il più possibile i disagi per la cittadinanza.