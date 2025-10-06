Fp Cgil Salerno: stabilizzati 58 lavoratori nel ciclo integrato dei rifiuti "Il risultato conseguito è il frutto di una sinergia istituzionale di grande valore"

"La FP CGIL Salerno, da sempre impegnata nelle principali vertenze del territorio provinciale per il superamento di ogni forma di precariato, in questi giorni ha ottenuto un nuovo importante risultato a grande valenza sociale con la stabilizzazione di 58 lavoratrici e lavoratori impegnati nel ciclo integrato dei rifiuti, un traguardo che rappresenta una concreta risposta alla domanda di lavoro stabile e dignitoso.

Le stabilizzazioni hanno riguardato due importanti società a totale controllo pubblico, Alba Ecologia del Comune di Battipaglia con 51 unità ed EcoAmbiente Salerno dell’Ente d’Ambito dell’ATO Salerno con 7 unità. Si tratta di lavoratrici e lavoratori già inseriti in graduatorie di merito frutto di selezioni ad evidenza pubblica, che da tempo operavano con contratti a tempo determinato e che grazie anche al contributo della nostra Organizzazione sindacale hanno potuto raggiungere finalmente la certezza occupazionale.

Il risultato conseguito è il frutto di una sinergia istituzionale di grande valore che ha visto coinvolti la FP CGIL Salerno, il CdA di EcoAmbiente Salerno con il Presidente Nicola Ciancio e i Consiglieri Enrico Rocco e Lorenza Scaperrotta, l’EdA Salerno con il Presidente Giovanni Coscia, l’Amministratore Unico di Alba Ecologia Pompeo Avallone, il Comune di Battipaglia con il Sindaco Cecilia Francese e la sua Amministrazione comunale.

Quando sindacato, governance societarie e amministrazioni operano in piena sinergia nel rispetto della legalità e della buona amministrazione si possono ottenere risultati concreti e duraturi per le comunità locali e per la tutela del lavoro. Da oggi 58 nuove famiglie potranno guardare al futuro con serenità grazie alla stabilità occupazionale e retributiva finalmente raggiunta".



Lo dichiarano Erasmo Venosi, Segretario Igiene Ambientale, e Antonio Capezzuto, Segretario Generale FP CGIL Salerno.

