ANC Salerno presenta il convegno-spettacolo 2025 Dal futuro del commercialista come “Partner Growth” delle PMI alla comicità di Francesco Procopio

Non più solo contabili, consulenti fiscali o guardiani delle scadenze. Oggi i commercialisti sono chiamati a interpretare un ruolo diverso, ovvero quello di partner di crescita delle piccole e medie imprese, motore pulsante dell’economia italiana. È questo il filo conduttore del convegno annuale dell’Associazione Nazionale Commercialisti di Salerno, che si terrà il 10 ottobre 2025, dalle ore 16 alle 19, nello storico Salone del Genovesi della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma 29).

Organizzato dall’ANC Salerno, guidata dal Presidente Matteo Cuomo, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, l’appuntamento si annuncia come uno dei momenti più significativi dell’anno per la categoria.

Il convegno vedrà i saluti istituzionali di Agostino Soave, Presidente ODCEC Salerno, e dello stesso Cuomo, prima di lasciare spazio agli interventi dei relatori: Antonio Sanges, “Il Contratto Rete d’impresa: aspetti civilistici e fiscali”; Simone Brancozzi, “IA nelle imprese: vantaggi ed opportunità”; Giuseppe De Palma, “Controllo di Gestione: Forward-Looking”.

Seguiranno quesiti e dibattito con il pubblico.

«Le PMI sono la spina dorsale dell’economia italiana e il commercialista deve diventare il loro vero partner di crescita. Non più solo adempimenti, ma consulenza strategica: dal contratto di rete, che apre scenari di collaborazione, all’intelligenza artificiale come leva di competitività, fino al controllo di gestione forward-looking, che consente alle imprese di governare il futuro anziché subirlo. Come in ogni edizione, il nostro convegno-spettacolo unisce due dimensioni complementari, da un lato la riflessione tecnica e il dibattito professionale, e dall’altro la leggerezza del teatro che diventa momento di condivisione e comunità. È proprio questo equilibrio tra visione, cultura e solidarietà che ANC Salerno vuole portare avanti, non solo aggiornamento professionale, ma anche responsabilità sociale e vicinanza concreta al territorio». Spiega Matteo Cuomo, Presidente ANC Salerno.

Come da tradizione, la riflessione professionale lascerà poi spazio alla leggerezza. Alle 20.30, presso il Teatro delle Arti di Salerno (Via Pio XI, 45), l’ANC inviterà i partecipanti a uno spettacolo gratuito.

Ad aprire la serata sarà il comico Stefano De Clemente, con la sua ironia pungente e la capacità di fotografare la quotidianità con umorismo intelligente. Subito dopo, il palcoscenico sarà affidato a Francesco Procopio, attore e cabarettista amatissimo dal pubblico, noto volto del cinema e del teatro comico italiano, protagonista di numerose produzioni di successo e presenza costante nei palinsesti televisivi, capace di trasformare episodi comuni in gag irresistibili. Procopio regalerà alla platea la sua comicità travolgente e riconosciuta a livello nazionale.

Il convegno-spettacolo non si limiterà solo alla crescita professionale e culturale, ma rinnoverà anche l’impegno sociale che contraddistingue da anni l’ANC Salerno. Durante la serata, infatti, saranno devoluti contributi significativi alle mense dei bisognosi: la “Casa Nazareth” di Don Ciro Torre e la “Mensa Caterina” dell’Associazione Caterina APS di Pontecagnano.

Non solo, verranno consegnate tre borse di studio ai neodiplomati dell’Istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno che hanno scelto di iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Salerno. Sarà inoltre possibile contribuire al Fondo della LILT – sezione di Salerno, a sostegno della ricerca e della prevenzione oncologica.

Un evento, questo organizzato dall'ANC Salerno, che unisce formazione, comunità e responsabilità sociale, reso possibile anche grazie al supporto degli sponsor: Sistemi; GE.I.SA – Gestione Integrata Sicurezza Ambiente; MCG – Formazione, Lavoro, Consulenza; Vallo Ufficio Soluzioni Software.