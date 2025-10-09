De Luca candidato nuovamente a sindaco di Salerno? La risposta: "Abbiate Fede" "Dobbiamo ritornare nei quartieri, a cominciare da me, da libero pensatore"

"Presidente si è paragonato a De Mita per la longevità ma pensa di fare quello che ha fatto De Mita: ritornare sindaco a Salerno?" - "Abbiate fede". Ha risposto così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su un suo possibile ritorno a primo cittadino della città che per anni ha governato, la sua Salerno.

Le parole del governatore

Si è rivisto anche il sindaco sceriffo che ha bacchettato l'amministrazione comunale sul problema sicurezza.

"Non va bene, - continua De Luca - abbiamo un problema sicurezza che è diventato un problema serio. Dobbiamo ritornare nei quartieri, a cominciare da me, da libero pensatore. Dobbiamo riprenderci in mano la città, ci sono alcuni luoghi simbolici. Andrò a fare un sopralluogo direttamente in questi giorni di fronte alla chiesa del Carmine, non è possibile avere un accampamento lì, gente stravaccata, quindi ci andrò e lì e cercherò di sollecitare gli uffici comunali a illuminare quell'area, se necessario eliminiamo una o due panchine ma non sarà più tollerato avere quell'accampamento.

Centro storico non va bene, abbiamo una condizione di quasi invivibilità, bisogna rifare la battaglia contro la cafoneria, un bordello di notte, musica da tutte la parti, caos, non è possibile. Dobbiamo riprendere in mano con il pugno di ferro la nostra città".