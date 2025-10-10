La Scuola Medica Salernitana Calcio vince il Trofeo dell’Amicizia Successo per i salernitani nel match contro i colleghi di Melito Porto Salvo

Grande soddisfazione per la squadra di calcio dell’Ordine dei Medici di Salerno: in occasione della Coppa Italia di categoria giocata nei giorni scorsi nella Costa del Vesuvio tra Portici e San Giorgio a Cremano, la compagine granata si è aggiudicata la Coppa Amicizia, vincendo contro i ben quotati colleghi di Melito Porto Salvo. I ragazzi di mister Pasquale Melillo hanno giocato una grande partita, nonostante alcune difficoltà di formazione legate ad impegni lavorativi di parte della rosa.

“Con grande spirito di sacrificio, la squadra ha dimostrato di aver raggiunto una maturità in campo che ci ha permesso di gestire le varie fasi della partita. Sono contento per questa vittoria, i ragazzi se la meritano per quanto hanno lavorato negli ultimi mesi e per come sono cresciuti nel tempo. Si è creato davvero un bel gruppo. È difficile riuscire ad avere sempre le disponibilità di tutti, ma al completo credo davvero che adesso possiamo fare bella figura e giocarcela con tutti”.

Grande protagonista del match il solito bomber Armando Genovese. Il giovane medico rientrava da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un anno. Un’assenza che ha pesato molto per la Scuola Medica Salernitana, che ritrovando il suo centravanti ha creato tante occasioni da gol: tripletta per Genovese, che si porta il pallone a casa e candida la sua squadra ad essere una delle outsider per le prossime competizioni. Da segnalare la grande prestazione anche di Guadagno, autore del gol che ha chiuso la partita per 4-2 e dei difensori D’Amore e De Maio, quest’ultimo sceso in campo nonostante un problema alla spalla.

Una prima affermazione importante che è un’iniezione di fiducia per il futuro. “Dopo la vittoria estiva del Memorial Caressa aggiungiamo un altro tassello, stavolta ancora più importante, nella crescita della nostra squadra. Sono orgoglioso di questo primo trofeo conquistato in una competizione Nazionale. È frutto di tanto impegno che tutti hanno dimostrato sia in partita ma soprattutto durante questi anni nell’organizzarsi, nonostante i mille impegni. Siamo in una fase importante di crescita del nostro movimento e credo che a livello italiano abbiamo lanciato un bel messaggio: Salerno c’è e vuole continuare a rilanciarsi per ambire a risultati ancora più prestigiosi. Possiamo crederci e lavorare al meglio, partendo già dai prossimi eventi in calendario”.

La prossima partita ufficiale sarà di nuovo contro Melito Porto Salvo e sarà valevole per la prima giornata del campionato.

Sorteggiati infatti i 3 gironi che vedranno le compagini mediche affrontarsi da novembre a Marzo: i salernitani giocheranno contro Taranto e Milano in trasferta e oltre Melito sfideranno Cosenza in casa. Sarà un nuovo banco di prova per la Scuola Medica Salernitana Calcio.