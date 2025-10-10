Pannelli fonoassorbenti lungo la A2: cambia la viabilità nel Salernitano Le disposizioni adottate da Anas tra sabato e domenica

Per consentire gli interventi di installazione di pannelli fonoassorbenti lungo la A2 Diramazione Napoli, si rendono necessarie delle limitazioni al transito, in orario notturno, in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 02:00 e le ore 04.00, sarà attiva la chiusura del tratto compreso tra il km 2,100 e il km 0,000 in direzione nord, con uscita obbligatoria presso lo svincolo di Fratte (Salerno Centro).

Durante la chiusura i veicoli provenienti dall’A30 in direzione Napoli, dovranno utilizzare l'uscita obbligatoria allo svincolo di Salerno Est – Fratte e rientro presso lo svincolo di Salerno Centro – Porto in direzione Nord.

I veicoli provenienti da Sud sulla A2, dovranno proseguire in direzione A30 – Napoli/Roma.

